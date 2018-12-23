Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Соликамске горняков

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске, цитирует сообщение пресс-службы Правительства России РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что днём в субботу в строящемся стволе горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошёл пожар. Из-за высокой температуры к месту скопления людей долго не могли проникнуть спасатели, так что сразу были выведены только 8 человек. Ещё 9 горняков остались на глубине 364 метров. Их смогли обнаружить, когда они уже были мертвы.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил аварию на шахте Соликамска с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, а также поручил оказать помощь семьям погибших рабочих.

Понедельник 24 декабря в регионе объявлен днём траура.