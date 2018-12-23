Сожгли кофеварку. В Германии самолёт совершил экстренную посадку

Во время полёта появился запах гари на бортовой кухне. В результате командир воздушного судна решил приземлиться в Гамбурге.

Самолёт авиакомпании Lufthansa экстренно сел сегодня утром в аэропорту Гамбурга из-за короткого замыкания в бортовой кофеварке. Об этом сообщило агентство DPA.

Пассажирский самолёт следовал из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне. Во время полёта появился запах гари на бортовой кухне. В результате командир воздушного судна решил приземлиться в Гамбурге. На борту находились 90 пассажиров, никто не пострадал.

Ранее лайнер British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине.