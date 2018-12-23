"Хладнокровный убийца". МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

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"Хладнокровный убийца". МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

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Фото: © Facebook/ Benjamin Netanyahu

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху хладнокровным убийцей, который виновен в гибели тысяч палестинцев.

— Нетаньяху — современный хладнокровный убийца, он несёт ответственность за убийство тысяч невинных палестинцев, — цитирует главу турецкого МИД телеканал CNN Turk.

Ранее сообщалось, что Иран обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия. Данное заявление сделал глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф после того, как Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН заявил о наличии у Ирана секретного "ядерного склада" в Тегеране.

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