Клинцевич назвал маниакальной идею Киева послать британский корабль в Азов

Ранее на Украине предложили кораблю Великобритании зайти в Азов и проверить реакцию России на проход судна через Керченский пролив.

Предложение Киева отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив похоже на то, что что киевский режим "всё больше впадает в маниакальное состояние". Об этом сообщил российский сенатор Франц Клинцевич на своей странице в "Фейсбуке".

— Само же предложение ещё раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим, — написал Клинцевич в соцсети.

Ранее украинский замминистра предложил кораблю Великобритании зайти в Азов и проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив.