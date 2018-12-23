"Мужики порядочные". Хозяйка гостевого дома — о погибших в шахте Соликамска

Хозяйка гостевого дома, где жили погибшие в шахте Соликамска горняки, Светлана Гладикова рассказала о них телеграм-каналу LIFE SHOT.

— Все мужчины работают вахтами: месяц работают и месяц отдыхают, поэтому многих вижу и знаю. Все мужики порядочные, хорошие, слова плохого никогда не скажут! Не пили, любили готовить на всех ужин, даже я так не готовлю, как они! Реву второй день! Горе у всех! — сказала женщина.

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО "Уралкалий" произошло задымление. В это время под землёй находилось 17 человек, из которых восемь смогли выйти на поверхность. Девять сотрудников подрядной организации "УС-30" оказались заблокированы на глубине примерно 350 метров. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до их предполагаемого места нахождения, но безуспешно.

Впоследствии были обнаружены тела девяти погибших. Среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также начала проверку.