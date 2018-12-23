Лексус и Вован опубликовали запись розыгрыша украинского митрополита Епифания

Пранкеры спросили у главы украинской "новой церкви" может ли она смягчить свою позицию к ЛГБТ-сообществу. Митрополит пообещал отойти от консерватизма, но он не готов поднимать такой вопрос в начале становления новой религиозной организации.

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) на своём Youtube-канале опубликовали запись разговора с главой "новой церкви" Украины митрополитом Епифанием (Думенко).

Ранее и сам Думенко рассказал, что поговорил с человеком, представившимся главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером, но он заподозрил провокацию и завершил звонок.

В записи российских пранкеров главу "новой церкви" псевдодепутат поздравил с проведением "объединительного собора", который прошёл 15 декабря, и с назначением митрополита на должность.

Епифаний рассказал Лексусу и Вовану, что "новую церковь" поддерживает приблизительно 50 процентов населения Украины, а создание "автокефальной церкви" вряд ли примут, пока в стране будет находится РПЦ. Насчёт грядущих президентских выборов Епифаний высказал мысль, что "новой церкви" предпочтительней видеть на посту Петра Порошенко.

— Если придёт пророссийский политик, то это будет проблемой для будущего Украины, — рассказал митрополит.

Пранкеры спросили Думенко, не может ли украинская "новая церковь" смягчить свою позицию по отношению к ЛГБТ-сообществу. Глава неканонической структуры попытался уклониться от ответа, но не отверг предложение "депутата": "Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы "церкви", чтобы не было этого консерватизма. Чтобы мы отходили от этой русской традиции. <...> Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути".

Ранее с митрополитом поговорил уже настоящий американский госсекретарь Майк Помпео. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул поддержку свободы вероисповедания и суверенитета Украины со стороны Штатов.