Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших в Соликамске шахтёров

Глава РПЦ молится об упокоении душ усопших и укреплении каждого, кого коснулось это горе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске. Об этом сообщил пресс-секретарь епископа Русской православной церкви Александр Волков.

— Людям, которые потеряли своих родных, очень сложно перенести время страдания и оплакивания своих близких. Патриарх молится об упокоении душ усопших и об укреплении каждого, кого коснулось это горе, — сказал представитель главы РПЦ.

Глава РПЦ молится об упокоении душ усопших, а также об укреплении каждого, кого коснулось это горе.

Напомним, на шахте в Соликамске во время ремонтных работ 22 декабря начался пожар. Восемь рабочих сумели выйти на поверхность, девять оказались заблокированы под землёй. Спасти их не удалось. Тело одного из девяти погибших подняли из шахты. По факту произошедшего СКР ранее возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны четыре человека.