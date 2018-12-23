В Кремле заявили, что Путина не пугают никакие вопросы

В ходе недавней большой пресс-конференции главу государства спросили про Донбасс, Украину, Курилы, Марию Бутину, НДС, рэперов и даже свадьбу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросов, на которые Владимир Путин боялся бы отвечать, не существует. Итоги большой пресс-конференции российского лидера представитель Кремля прокомментировал в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пескова, глава государства "открыт для любых серьёзных вопросов и он готов на них отвечать". Примером тому служит, как заметил дипломат, то, что на большой пресс-конференции Путин дал слово украинскому журналисту, который точно "не будет спрашивать его про успехи российской экономики".

Песков также указал на феноменальную память президента. По его словам, Путин "способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст".

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря в Москве. Она продлилась почти четыре часа, за которые президент РФ ответил на вопросы про Донбасс, Украину, Курильские острова, Марию Бутину, НДС, рэперов и даже свадьбу.