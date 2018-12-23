Песков: "Путин провёл свою пресс-конференцию абсолютно блестяще"

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина остаётся беспрецедентным форматом, а глава государства блестяще её провёл, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

— Путин провёл свою пресс-конференцию абсолютно блестяще. И вряд ли с этим можно поспорить. Это по-прежнему остаётся беспрецедентным форматом. Ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме в прямом эфире общение или с гражданами страны, или с представителями средств массовой информации, — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в этом году формат пресс-конференции смешался с форматом прямой линии, так что ситуация будет анализироваться. И следующие подобные мероприятия постараются максимально увести от не журналистских вопросов и жалоб с клеветой.

Пресс-конференция президента России прошла в четверг, 20 декабря, в Москве. За 3 часа 43 минуты мероприятия Владимир Путин ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ —корреспондентов федеральных и региональных изданий России, а также журналистов из КНР, Японии, США и других стран.