Песков рассказал о привилегиях проверяемого Роскомнадзором BBC World News

По словам представителя Кремля, корреспонденты телеканала пользуются всеми преимуществами зарубежных СМИ.

Журналисты BBC World News продолжают работать в Москве и пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ, несмотря на проверку со стороны Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У нас сидят корреспонденты ВВС, несмотря на то, что их сейчас хорошо проверяют, они работают, они пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ, всеми привилегиями, которые им гарантирует закон о СМИ, — рассказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Песков напомнил о том, что президенту РФ хорошо известен кодекс Хаммурапи, гласящий "око за око", но Россия не является его сторонником.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству РФ. По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, "давно пора".