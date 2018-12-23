Песков рассказал о привилегиях проверяемого Роскомнадзором BBC World News

Журналисты BBC World News продолжают работать в Москве и пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ, несмотря на проверку со стороны Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— У нас сидят корреспонденты ВВС, несмотря на то, что их сейчас хорошо проверяют, они работают, они пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ, всеми привилегиями, которые им гарантирует закон о СМИ, — рассказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".
Песков напомнил о том, что президенту РФ хорошо известен кодекс Хаммурапи, гласящий "око за око", но Россия не является его сторонником.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству РФ. По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, "давно пора".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени