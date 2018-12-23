Методично всё читает. Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференциям

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Владимир Путин обладает феноменальной памятью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к пресс-конференциям. Для этого, по словам представителя Кремля, лидеру страны нужно не менее трёх дней с перерывами на важные мероприятия. В этот период глава государства обстоятельно знакомится с информацией, запрошенной из министерств и ведомств.

— Мы заранее запрашиваем обновлённую информацию из всех министерств и ведомств, — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". — Эта картина докладывается президенту. Такой объёмный том он получает справочной информации, он её методично читает.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Владимир Путин обладает феноменальной памятью, причём как короткой, так и длинной.

— Он способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст, — рассказал Песков.

Напомним, 20 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Путина, которая продлилась 3 часа 43 минуты. За это время президент ответил на 66 вопросов.