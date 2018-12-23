Назван доход чиновника, который отправил дочь в Турцию на деньги фонда для сирот

Читайте также

Назван доход чиновника, который отправил дочь в Турцию на деньги фонда для сирот

73

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов заработал за прошлый год более 66 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ещё чиновник задекларировал девять индивидуальных земельных участков, три дома, квартиру, а также один легковой и восемь грузовых автомобилей.

Лайф писал, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова проверит информацию СМИ о том, что в Брянской области детей местных чиновников отправили на отдых в Турцию вместо сирот и тяжелобольных ребят.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×