Песков рассказал, когда пройдёт следующая прямая линия с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что следующую прямую линию с главой государства начинают готовить сразу после Нового года, а сама она пройдёт перед майскими праздниками в 2019 году.

— Была проведена пресс-конференция. Сейчас пройдёт Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит прямая линия, — рассказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия 1".

Прямая линия в этом году состоялась 7 июня, за 4 часа и 20 минут Владимир Путин ответил на 73 вопроса.