"Взрывом выбило стёкла". В центре Петербурга горит трёхэтажное здание — видео

По некоторым данным, в строении расположены кондитерский и мебельный магазины, по другим — склад.

Производственное трёхэтажное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает региональный главк МЧС России, огнём охвачен дом 30 на Кожевенной линии.

— Сначала был взрыв, выбило стекла и очень быстро всё загорелось, — рассказал в соцсетях один из очевидцев пожара.

В МЧС уточнили, что эпицентр пожара находится на втором этаже. Спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров. По предварительной оценке, причиной возгорания стала проводка. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сведения о том, что находится в горящем здании, разнятся. По некоторым данным, в трёхэтажке расположены кондитерский и мебельный магазины, по другим — склад.