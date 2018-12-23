После введения военного положения на Украину не пустили более 1,5 тысячи россиян

В госпогранслужбе заявили, что во въезде якобы было отказано тем, кто не подтвердил цель поездки или превысил срок пребывания в прошлый раз.

Более 1,5 тысячи россиян не получили разрешения на въезд на Украину с начала действия военного положения в десяти областях страны 26 ноября 2018 года. Статистику привёл пресс-секретарь Госпогранслужбы Незалежной Олег Слободян.

— Преимущественно это те, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил срок пребывания на Украине во время прошлых поездок, — объяснил глава ведомства в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Слободяна, усиленные меры контроля будут сохраняться до завершения военного положения.