Песков рассказал о жалобах и клевете на большой пресс-конференции Путина

По словам представителя Кремля, несмотря на данные моменты, глава государства провёл мероприятие "абсолютно блестяще".

Некоторые обращения к президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции были не вопросами, а жалобами и клеветой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, люди, которые не имели никакого отношения к журналистам, своими выступлениями заняли время представителей СМИ. Песков отметил, что в ряде случаев была озвучена информация, которая "не соответствует действительности".

— По сути это можно назвать клеветой... Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Песков подчеркнул, что, несмотря на эти моменты, Путин провёл свою ежегодную большую пресс-конференцию "абсолютно блестяще".