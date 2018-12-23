У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр толчков находился в 100 км от города Паданг, в котором проживает более 800 тысяч человек.

У южной части индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,0. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине ста километров.

Эпицентр землетрясения находился в 100 км от города Паданг, в котором проживает более 800 тысяч человек, и менее чем в 500 км от города Медан с населением 1,7 млн жителей.

Напомним, накануне в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Лайф сообщал, что число погибших из-за последствий сильной волны достигло 222. Пострадали 843 человека, ещё 28 считаются пропавшими без вести.