Трое подростков пострадали при взрыве баллона с газом в гараже под Самарой

Трое подростков пострадали при взрыве баллона с бытовым газом в гаражном кооперативе города Жигулёвска Самарской области. По данным Лайфа, в результате происшествия рухнули железобетонные перекрытия гаража.
Мальчики оказались под обрушившимися конструкциями. Один из ребят смог выбраться самостоятельно, двух других вызволили спасатели. Пострадавших госпитализировали с ожогами и переломами ног. Предварительной причиной ЧП названы нарушения противопожарной безопасности.
По предварительным данным, в гаражном кооперативе проводились работы по резке металла.
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