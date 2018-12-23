Трое подростков пострадали при взрыве баллона с газом в гараже под Самарой

В результате рухнули железобетонные перекрытия постройки, а школьники оказались под ними.

Трое подростков пострадали при взрыве баллона с бытовым газом в гаражном кооперативе города Жигулёвска Самарской области. По данным Лайфа, в результате происшествия рухнули железобетонные перекрытия гаража.

Мальчики оказались под обрушившимися конструкциями. Один из ребят смог выбраться самостоятельно, двух других вызволили спасатели. Пострадавших госпитализировали с ожогами и переломами ног. Предварительной причиной ЧП названы нарушения противопожарной безопасности.

По предварительным данным, в гаражном кооперативе проводились работы по резке металла.