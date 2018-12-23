В Бутырке предложили Кокорину и Мамаеву сыграть матч против сотрудников

ФСИН одобрила идею проведения матча со звёздными заключёнными. В ведомстве добавили, что идея не нова и арестанты часто играют с сотрудниками мест лишения свободы в футбол.

Находящимся в СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили сыграть матч с сотрудниками Бутырки, сообщает "Московский комсомолец".

— Мы предложили сформировать две команды — заключённых и сотрудников... Поле — на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол... Толстовки для игры заключённых сошьем — для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами, — рассказывает общественница Елена Абдулаева.

— Я, конечно, за! Отличная идея! Всё, что мне нужно, чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите… ответил Павел Мамаев члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и обозревателю МК Еве Меркачевой.

— Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста, встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решётку, — иронично рассказывает заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко.

ТАСС в свою очередь приводит слова ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова. Тот уверен, что для проведения подобного матча в Бутырском изоляторе нужно дополнительно получить разрешение следователя. Потому что Кокорину и Мамаеву запрещено видеться, а на матче бы они обязательно встретились.