СК проверяет самолёт S7, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

По факту отказа двигателя самолёта Аirbus A321 авиакомпании S7 проводится доследственная проверка, сообщает Московское межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
Напомним, летевший в Сочи самолёт S7 вернулся в Москву. Отключение одного из двигателей Airbus A321 случилось на высоте трёх тысяч метров. На борту находилось 192 пассажира.
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