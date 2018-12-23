СК проверяет самолёт S7, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

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СК проверяет самолёт S7, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

По факту отказа двигателя самолёта Аirbus A321 авиакомпании S7 проводится доследственная проверка, сообщает Московское межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, летевший в Сочи самолёт S7 вернулся в Москву. Отключение одного из двигателей Airbus A321 случилось на высоте трёх тысяч метров. На борту находилось 192 пассажира.

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