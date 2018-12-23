Васильева назвала максимальные объёмы домашки для школьников

Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что Новый год — праздник, чтобы провести его с семьёй, а к школьным вопросам нужно возвращаться после нескольких дней каникул.

В интервью "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, сколько времени должен проводить за домашним заданием школьник. Существует целый регламент максимальной нагрузки на учащихся.

Несмотря на то что школы автономны в выборе содержания домашнего задания, для его объёма существует допустимый предел. Так, в первом классе домашнее задание не задают вовсе, во втором и третьем классах ученик не должен тратить на домашку более получаса.

— В четвертых-пятых классах допускается максимум два часа, в шестых-восьмых — 2,5 часа, в девятых-одиннадцатых — до 3,5 часов. Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться, — добавила министр.

Решение проблемы с тем, что дети плохо понимают тексты книг, тяжело их запоминают и анализируют, Ольга Васильева видит в домашнем чтении с детства. Родители должны читать детям книжки, а не выдавать в руки гаджеты.

Ранее министр рассказала, что в российских школах будут учреждаться две новые должности — старший и ведущий учителя.