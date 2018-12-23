"Он будет великолепен!" Трамп объявил имя будущего главы Пентагона

По словам хозяина Белого дома, исполняющим обязанности министра обороны станет талантливый человек.

Главный кабинет в Пентагоне после отставки Джеймса Мэттиса займёт заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. Об этом объявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

— С 1 января 2019 года наш талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны, — написал он в "Твиттере".

По словам главы Белого дома, у Шанахана множество достижений как за время работы заместителем, так и в авиастроительном концерне Boeing. Американский лидер заключил, что на новой должности "он будет великолепен!"

Ранее американские СМИ писали, что почётный пост может занять бывший заместитель начальника штаба армии Джек Кин — опытный военный, эффективно работавший с подрядчиками. Шанахан значился вторым в списке претендентов.