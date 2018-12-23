Дзюба попал в рейтинг 100 лучших футболистов года

Рядом со спортсменом в списке оказались испанский нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер и венесуэльский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" Джозеф Мартинес.

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба вошёл в список 100 лучших футболистов года по версии испанской газеты Marca. Спортсмен занял 97-ю строчку.

На чемпионате мира в России Дзюба сыграл в пяти матчах, забил три мяча и сделал голевую передачу. А в составе национальной команды в 2018 году он сыграл 10 матчей и забил четыре мяча.

Рядом с 30-летним Дзюбой в рейтинге расположились испанский нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер (96-е место) и венесуэльский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" Джозеф Мартинес (98-е место).

Ранее исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Первое место в нём занял французский нападающий Килиан Мбаппе. 19-летнего форварда ПСЖ и национальной сборной оценили в 216,5 миллиона евро.