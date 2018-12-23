Автор канала "Дневник хача" в костюме Деда Мороза задержан в Москве — видео

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Автор канала "Дневник хача" в костюме Деда Мороза задержан в Москве — видео

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Популярный российский видеоблогер, автор ютуб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров был задержан столичными правоохранителями. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, это произошло во время его встречи с фанатами.

Автор канала "Дневник хача" пришёл увидеться с поклонниками своего творчества в костюме Деда Мороза. Фанатов Сардарова оказалось настолько много, что они перекрыли дорогу и полностью остановили движение на одной из центральных улиц Москвы.

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