Автор канала "Дневник хача" в костюме Деда Мороза задержан в Москве — видео

Популярный российский видеоблогер, автор ютуб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров был задержан столичными правоохранителями. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, это произошло во время его встречи с фанатами.

Автор канала "Дневник хача" пришёл увидеться с поклонниками своего творчества в костюме Деда Мороза. Фанатов Сардарова оказалось настолько много, что они перекрыли дорогу и полностью остановили движение на одной из центральных улиц Москвы.