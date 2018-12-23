Клинцевич раскритиковал брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию

Он заявил, что недопустимо использовать своё служебное положение и увеличивать социальные преимущества своих детей.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отреагировал на ситуацию с отправкой детей брянских чиновников на отдых за счёт благотворительных средств. Он заявил, что недопустимо использовать своё служебное положение и увеличивать социальные преимущества своих детей.

— Думаю, нет смысла разбираться, по каким критериям они (дети. — Прим. ред.) туда отбирались... Никакого отношения к соблюдению элементарных принципов социальной справедливости это не имеет, — написал Клинцевич на своей странице в "Фейсбуке".

Как считает Клинцевич, дети чиновников изначально имеют преимущества перед сверстниками. Это касается и материального положения, и возможностей получения более качественного образования. Поэтому недопустимо ещё и искусственно раздувать их.

Данная поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Тогда 50 детей из брянского города Клинцы поехали в турецкий город Демре. Позже выяснилось, что в числе делегатов были дети местных чиновников.

Ранее вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова встала на защиту чиновников из Брянской области, дети которых побывали в Демре за счёт благотворительного фонда, который она возглавляет. Хотя губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал недопустимым поведение чиновников в городе Клинцы, которые отправили собственных детей в Турцию за счёт благотворительного фонда.