"Буду подавать в суд". Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Артист назвал отказ во въезде в Незалежную нарушением прав человека и потребовал отправить его обратно бизнес-классом.

Известного советского и российского певца, солиста и участника групп "Мануфактура", "Форум" и "Электроклуб" Виктора Салтыкова не пустили на Украину, мотивировав недостаточностью денежных средств у музыканта. О произошедшем артист рассказал в соцсетях.

— Я не малобюджетный человек! У меня есть средства! Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти! Я сюда летел, рисковал жизнью, — заявил возмущённый певец в "Инстаграме".

Салтыков назвал отказ во въезде в Незалежную нарушением прав человека. Певец настаивает, чтобы киевские власти отправили его обратно бизнес-классом. Артист также заявил о планах во всех СМИ рассказать, "какая демократия на Украине". К слову, Салтыкову 61 год.

Напомним, 30 ноября глава Госпогранслужбы Украины заявил, что в связи с военным положением въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещён. Всего за месяц разрешения на въезд в Незалежную не получили более 1,5 тысячи россиян.