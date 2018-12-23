"Буду подавать в суд". Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Известного советского и российского певца, солиста и участника групп "Мануфактура", "Форум" и "Электроклуб" Виктора Салтыкова не пустили на Украину, мотивировав недостаточностью денежных средств у музыканта. О произошедшем артист рассказал в соцсетях.
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20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо
— Я не малобюджетный человек! У меня есть средства! Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти! Я сюда летел, рисковал жизнью, — заявил возмущённый певец в "Инстаграме".
Салтыков назвал отказ во въезде в Незалежную нарушением прав человека. Певец настаивает, чтобы киевские власти отправили его обратно бизнес-классом. Артист также заявил о планах во всех СМИ рассказать, "какая демократия на Украине". К слову, Салтыкову 61 год.
Напомним, 30 ноября глава Госпогранслужбы Украины заявил, что в связи с военным положением въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещён. Всего за месяц разрешения на въезд в Незалежную не получили более 1,5 тысячи россиян.
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