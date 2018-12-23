"Сеет зло". Эрдоган обвинил Нетаньяху в политике "государственного террора"

По словам турецкого лидера, Израиль должен понести ответственность "за преступления против человечности, кровопролитие и разрушения".

Президент Турции Реджеп Эрдоган на прошедшем в Стамбуле митинге обвинил премьер-министра Израиля в проведении политики террора на государственном уровне. Об этом сообщает агентство Anadolu.

— Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой не на того политика. Он ошибся дверью. Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетённым, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором, — цитирует агентство слова турецкого лидера.

По мнению Эрдогана, Израилю стоит сперва самому "ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения", прежде чем обвинять другие страны.

Ранее сам израильский премьер обратился к президенту Турции в своём "Твиттере". Он назвал его оккупантом Северного Кипра, убивающим женщин и детей.