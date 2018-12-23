Новогодний шар весом в тонну повесили в торговом центре Дубая

Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя "игрушками" будет радовать публику до конца января.

Самый большой и, вероятно, самый тяжёлый новогодний шар в мире установлен в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в Дубае. Украшение составляет 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, вес его превышает 1100 кг.

حصلنا اليوم على خامس جائزة عالمية من غينيس للأرقام القياسية لأكبر زينة إحتفالية في العالم. قوموا بزيارة قاعة النجمة واستمتعوا برأيتها والاحتفال بموسم الأعياد@GWR pic.twitter.com/hmvgCTaqJR — The Dubai Mall (@TheDubaiMall) December 19, 2018

"Игрушка" удостоена места в международной Книге рекордов Гиннесса как самый большой в мире новогодний шар. Известно, что команде из 15 человек потребовалось три дня, чтобы собрать его и повесить на место.