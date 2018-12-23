Новогодний шар весом в тонну повесили в торговом центре Дубая

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Новогодний шар весом в тонну повесили в торговом центре Дубая

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Фото © Twitter/The Dubai Mall

Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя "игрушками" будет радовать публику до конца января.

Самый большой и, вероятно, самый тяжёлый новогодний шар в мире установлен в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в Дубае. Украшение составляет 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, вес его превышает 1100 кг.

"Игрушка" удостоена места в международной Книге рекордов Гиннесса как самый большой в мире новогодний шар. Известно, что команде из 15 человек потребовалось три дня, чтобы собрать его и повесить на место.

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