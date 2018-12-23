В Крыму предупредили о предстоящем шторме

На полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололедица и очень сильный ветер.

24–25 декабря в Крыму в связи с прохождением холодного фронта синоптики прогнозируют сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и штормовой ветер до 25 метров в секунду.

— Днём 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёд, гололедица, очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20–25 м/с, — сообщает управление МЧС региона.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться в квартире или на работе.

Ранее на Камчатку обрушился мощный циклон. Он принёс на полуостров снегопад и сильный ветер.