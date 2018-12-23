"Будьте добрее". Блогер Гасанов рассказал о первом дне сбора подарков для сирот

Уже в первый день было много желающих подарить что-то воспитанникам детских домов, поэтому Гасанов не исключил, что в следующем году акция выйдет за рамки Москвы.

В Москве завершился первый день благотворительной акции по сбору подарков для сирот, которую проводят известный инстаблогер Гусейн Гасанов и продюсер проекта "Жить" Игорь Матвиенко.

— Я попросил свою аудиторию, чтобы все приносили подарки, а мы через три дня будем развозить их по детским домам. Хочу приучить свою аудиторию заниматься благотворительностью. Завтра я сам привезу кучу подарков, и каждый день сюда приходят с подарками. Мне скидывают фотографии, и я понимаю, какие все добрые на самом деле. Всех с наступающим, будьте добрее, — сказал Гасанов.

Он также уточнил, что организаторы денег не берут, а принимают только подарки. В основном люди приносили игрушки. А вот продюсер Игорь Матвиенко решил подарить детям микшерный пульт и пообещал сам рассказать ребятам, как им пользоваться.

Акция продлится четыре дня. Подарки для подопечных интернатов Подмосковья все желающие могут принести к брендированной фуре, которая находится перед аркой главного входа ВДНХ. Подарки принимаются с 9:00 до 23:00. Во вторник, 25 декабря, Гасанов вместе с подписчиками отправится поздравлять ребят.