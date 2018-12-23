Умер советский спортивный фотограф Лев Бородулин

Легендарный советский и израильский спортивный фотограф Лев Бородулин скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщается на странице The Borodulin Collection в "Фейсбуке".

— Великому спортивному фотографу, коллекционеру, внёсшему бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры, было 95 лет. Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection — одним из крупнейших собраний классической советской фотографии, — говорится в сообщении.

Лев Бородулин родился в Москве в 1923 году. В 1940-м поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, но ушёл на фронт через год. Был награждён медалями "За оборону Москвы" и "За взятие Берлина".

После войны закончил обучение в институте и работал в журнале "Огонёк". В 1964 году Photography Year Book признал Льва Бородулина звездой мировой фотографии. В 1971 году японская газета Asahi признала его фотографом года, в этом же году он был награждён золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии.