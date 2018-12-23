Автора блога "Дневник хача" отпустили из полиции после "профилактической беседы"

Полиция отпустила Амирана Сардарова, автора блога "Дневник хача", задержанного на встрече с подписчиками в центре Москвы. Об этом он рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

На видеозаписи он выразил благодарность сотрудникам полиции и ОМОНа, которые вытащили его из толпы, "а то реально там уже начинался хаос", и поздравил тех, кому удалось получить подарок. Блогер также пообещал впредь проводить только санкционированные мероприятия.

Как сообщалось ранее, Амиран собирался вручить новогодние призы своим подписчикам и организовал для этого встречу в Москве. Однако пришедших оказалось так много, что они не поместились на тротуаре и начали перекрывать проезжую часть. Полицейским пришлось задержать блогера, чтобы остановить встречу.