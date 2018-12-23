Аэропорт Бирмингема возобновил работу после приостановки из-за проблем с управлением воздушным движением. Об этом сообщается в официальном аккаунте воздушной гавани в "Твиттере".

Представители аэропорта поблагодарили пассажиров за спокойствие и извинились за доставленные неудобства.

Напомним, 20 декабря была также приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолёты из-за пролетевших рядом с ВПП беспилотников. По обвинению в нарушении порядка в аэропорту Гатвик арестовали двух человек.