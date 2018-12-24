Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне в праздники

Госдепартамент США предупредил американцев о вероятности террористических атак во время новогодних праздников в Барселоне, в частности на бульваре Рамблас. Сообщение опубликовано на странице ведомства в "Твиттере".

— Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места, — говорится в сообщении.

С лета 2015 года в Испании действует четвёртый режим террористической опасности из пяти возможных. К тому же общественная обстановка в стране обострилась на фоне заявлений о независимости Каталонии. 21 декабря сторонники отделения вступили в столкновения с полицией, в ходе протестов пострадали более 60 человек.