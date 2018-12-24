Не Внуково, а Туполев. Россияне выбрали ещё пять новых имён для аэропортов

В России завершился второй, финальный тур конкурса "Великие имена России", и ещё пять воздушных гаваней, для которых первый тур не принёс результата, получили новые имена. Об этом сообщается на сайте проекта.

По результатам голосования аэропорт Внуково будет носить имя прославленного авиаконструктора Андрея Туполева, за него проголосовали 48%. Воздушная гавань Архангельска будет названа в честь писателя Фёдора Абрамова (63%).

Нижневартовский аэропорт назовут в честь нефтяника Виктора Муравленко (58%). Аэропорт Пензы будет носить имя Виссариона Белинского (46%), а Санкт-Петербургский Пулково назовут в честь Фёдора Достоевского (40%).

Ранее Лайф сообщал, что в рамках конкурса "Великие имена России" россияне выбрали имена для 42 аэропортов. Для тех воздушных гаваней, где первый тур не дал результатов, провели второй этап голосования.