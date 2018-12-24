В США машина врезалась в церковь, есть пострадавшие

Автомобиль врезался в церковь во время службы, инцидент произошёл в Колумбусе (штат Огайо). В результате пострадали шесть человек, сообщает Fox News.

Car crashes into West Side church during service; 6 injured https://t.co/CH6nOzMJjd — Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) 23 декабря 2018 г.

Машина протаранила стеклянные двери и въехала в здание церкви. Пострадавшим была оказана помощь. У них зафиксированы порезы и другие повреждения.