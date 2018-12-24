В США машина врезалась в церковь, есть пострадавшие

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В США машина врезалась в церковь, есть пострадавшие

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Автомобиль врезался в церковь во время службы, инцидент произошёл в Колумбусе (штат Огайо). В результате пострадали шесть человек, сообщает Fox News.

Машина протаранила стеклянные двери и въехала в здание церкви. Пострадавшим была оказана помощь. У них зафиксированы порезы и другие повреждения.

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