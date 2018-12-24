Чечню с Саудовской Аравией может связать прямой авиарейс

Прямой авиарейс Грозный — Джидда может связать Чеченскую Республику и Саудовскую Аравию в ближайшем будущем. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте" по итогам визита правительственной делегации Королевства в регион.

— Обсудили вопросы сотрудничества в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, стройматериалов, здравоохранения и др. Также была проявлена обоюдная заинтересованность в открытии прямого авиарейса между Грозным и Джиддой, — говорится в сообщении.

Это заявление чеченский лидер сделал после заседания с делегацией из Королевства Саудовская Аравия, которая прибыла в республику в воскресенье. Гостей ознакомили с инвестиционным потенциалом Чечни и показали им Российский университет спецназа.