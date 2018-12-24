В США испытали сверхмощные противобункерные "царь-бомбы"

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В США испытали сверхмощные противобункерные "царь-бомбы"

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Кадр из видео B-2 dropping two MOPs  youtube.com

В Сети появился ролик с испытаний американскими ВВС двух сверхмощных "царь-бомб" GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были сброшены с бомбардировщика B-2 Spirit. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале The Aviationist.

На кадрах видно, как снаряд сразу после сброса раскрывает стабилизаторы и устремляется вниз. Достигнув земли, бомба не взрывается сразу, а сперва проникает в толщу земли, и лишь затем происходит детонация.

Такой характер взрыва — главная особенность снаряда. GBU-57 — это корректируемый противобункерный авиационный боеприпас повышенной мощности, оснащённый GPS-навигатором. Один такой весит более 13 тонн и способен пробить 60 м бетона.

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