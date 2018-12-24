На северо-западе Москвы дорожный конфликт закончился стрельбой

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На северо-западе Москвы дорожный конфликт закончился стрельбой

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

Неизвестный в ходе дорожного конфликта открыл стрельбу на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Москве.

— Около 00:00 мск на улице Свободы в ходе дорожного конфликта находившийся в автомобиле ВАЗ неизвестный произвёл выстрелы, предположительно, из травматического пистолета и скрылся, — говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, никто не пострадал. По информации агентства, в столице объявлен план "Перехват".

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