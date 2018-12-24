В Татарстане в ДТП с участием трёх машин погиб ребёнок

Девятилетний ребёнок погиб в результате ДТП с участием трёх машин в Мамадышском районе Татарстана. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает РИА "Новости".

По имеющейся информации, в аварию попала семья из Елабуги. В 15:30 мск водитель автомобиля ВАЗ-21074 не рассчитал скорость во время обгона колонны грузовиков, не справился с управлением, и машину развернуло на трассе, после чего она столкнулась с попутным Audi Q3.

Затем автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Ребёнок, сидевший на переднем сиденье легковушки, погиб на месте до приезда врачей. Его родители и ещё один несовершеннолетний пассажир были доставлены в центральную районную больницу Елабуги.