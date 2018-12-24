CNN: Глава Пентагона подписал указ о выводе войск США из Сирии

Как ожидается, вывод войск начнётся в ближайшие недели, он может занять несколько недель.

Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе войск из Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNN.

В указе уточняется, каким образом и когда будет производиться вывод войск, однако источник телеканала не раскрыл эту информацию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. В Белом доме исключили, что президент поменяет своё решение.

Сейчас в САР находится примерно 2600 американских военных, в обращении к нации Трамп назвал их "героями всего мира".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.