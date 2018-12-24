CNN: Глава Пентагона подписал указ о выводе войск США из Сирии

Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе войск из Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNN.
В указе уточняется, каким образом и когда будет производиться вывод войск, однако источник телеканала не раскрыл эту информацию.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. В Белом доме исключили, что президент поменяет своё решение.
Сейчас в САР находится примерно 2600 американских военных, в обращении к нации Трамп назвал их "героями всего мира".
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени