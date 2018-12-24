Израильские солдаты открыли огонь на границе с Сирией

Армия обороны Израиля сообщила о неизвестных вооружённых лицах, которые были замечены в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот. Израильские военные открыли по ним огонь.

По сообщению армейской пресс-службы, неизвестные двигались в направлении Израиля возле сирийских пограничных заграждений на Голанских высотах.

При этом не уточняется, кто именно находился с противоположной стороны и понесли ли они потери. Израильские военные в результате инцидента не пострадали.