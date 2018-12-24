Экс-журналист Spiegel собирал пожертвования для выдуманных сирот

Экс-корреспондент газеты Der Spiegel Клаас Релотиус не только придумывал факты для своих статей, но и собирал с читателей "пожертвования для сирот", которые оседали на его личных счетах, пишет издание на своём сайте.

По информации газеты, Релотиус, получивший известность как автор очень эмоциональных репортажей, в частности, из Сирии, со своей личной почты писал читателям с просьбой о финансовой помощи детям. Героями одной из его историй были сирийские брат и сестра, якобы переехавшие после смерти матери в Турцию.

Фотограф, ездивший с ним на тот репортаж, сказал, что на самом деле мать жива и работает в мебельном магазине, а сестру и вовсе придумал Релотиус — такой девочки не существует. В редакции газеты уверяют, что не знали о подобной деятельности сотрудника.

Сколько человек откликнулись на просьбы о помощи, неизвестно, но в редакции уверяют, что предоставят полицейским любую необходимую информацию.

Ранее Лайф сообщал, что журналист газеты Der Spiegel был уволен с работы за придумывание фактов в своих статьях.