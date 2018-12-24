Мэй поблагодарила британских военных за защиту от "российского вторжения"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском поздравлении отметила ключевую роль британских военных в ликвидации последствий отравления Скрипалей, в защите от "российского вторжения" и в борьбе с терроризмом.

— Начиная с очистки после распространения нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, защиты наших вод и нашего неба от российского вторжения и усиления наших союзников в Восточной Европе, нанесения ударов по терроризму в рамках международной коалиции против ИГИЛ* и вместе с нашими союзниками США и Францией — отправки послания о том, что мы не останемся в стороне, пока используется химическое оружие, — перечисляется в послании Мэй на сайте правительства.

Она добавила, что военные страны "противостояли агрессии и тем, кто пренебрегает нормами международного порядка", а также заявила о том, что в новом году ВС Великобритании "ждут новые вызовы".

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что полёты военных самолётов РФ выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами, а ВМФ РФ придерживаются порядка прохождения кораблей через Ла-Манш.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.