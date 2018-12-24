Ледяная горка длиной 100 метров открылась в центре Москвы

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Ледяная горка длиной 100 метров открылась в центре Москвы

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Фото © Twitter/Сергей Собянин‏

В Москве на площади Революции установили ледяную горку длиной 100 метров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в "Твиттере".

Градоначальник отметил, что покататься с горки можно абсолютно бесплатно. "Ватрушки" можно взять здесь же, за них платить тоже не придётся.

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