Ракета "Союз 2.1а" установлена на стартовой площадке космодрома Восточный

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Ракета "Союз 2.1а" установлена на стартовой площадке космодрома Восточный

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовой площадке космодрома Восточный в Амурской области и готовится к запуску 27 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ожидается, что ракета выведет на орбиту российские спутники "Канопус-В" № 5 и № 6, которые предназначены для оперативного мониторинга чрезвычайных погодных ситуаций. Спутники под номерами 3 и 4 из этой же серии были запущены в феврале.

Помимо отечественных на орбиту также будут доставлены ещё 26 космических аппаратов разных стран, среди которых Германия, Испания, США, ЮАР, Япония.

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