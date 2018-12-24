Экс-депутат: Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Во время пребывания военных из номеров исчезли телевизоры и другие ценные предметы.

Украинские военнослужащие разгромили и разграбили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, ссылаясь на жалобу руководителя пансионата и письмо вышестоящего прокурора нижестоящему с требованием принять меры.

— Военные, которые заселились в пансионат, ведут себя как мародёры, крадут и уничтожают имущество, которое им не принадлежит. Но всё это списывается под прикрытием военного положения, а чиновники, которые выполняют этот нелепый указ президента, всего лишь на этом наживаются, — написал бывший депутат в "Фейсбуке".

В жалобе директора учреждения утверждается, что в ноябре на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, они представились бойцами 57-й бригады и сказали, что будут жить на базе в связи с военным положением. Военные сослались на распоряжение командования.

Для них в пансионате, несмотря на несезон, открыли несколько номеров, подключили воду, электричество, бойлеры для горячей воды. Однако через несколько дней директор пансионата недосчитался плазменных телевизоров и других вещей.

— Из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя, — говорится в жалобе.

При этом, по словам директора, украинские военные оставили произошедшее без объяснений, а обращение в полицию не принесло результатов.