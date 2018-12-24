В РФ предложили регулировать оборот подарочных сертификатов

С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг уже обратилась Национальная платёжная ассоциация.

В Национальной платёжной ассоциации (НПА) предложили государству взять на особый контроль оборот подарочных сертификатов в форме пластиковых карт. Об этом сообщают "Известия".

В организации уверены, что уже сейчас такие подарочные сертификаты магазинов превратились в платёжное средство, при помощи которого мошенники могут отмывать деньги. В пример приводятся карты некоторых магазинов с возможностью многократного пополнения на сумму до 999 тысяч рублей.

В качестве решения в НПА предлагают приравнять подарочные сертификаты к банковскому продукту, но тогда для их выпуска продавцам придётся объединяться с кредитными организациями, чтобы сделать это по всем правилам. Второй вариант — внесение покупателем предоплаты напрямую магазину. Однако после этого сертификатом сможет пользоваться только он сам.