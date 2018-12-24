В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск из Сирии

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В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск из Сирии

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Фото: © Twitter/ Navy Times

Представитель Пентагона подтвердил, что указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии уже был подписан.

— Исполнительный указ был подписан. Другой информации я вам предоставить не могу, — цитирует ТАСС сообщение чиновника.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В Белом доме исключили, что президент поменяет своё решение. 23 декабря CNN сообщил о подписании указа о выводе военных.

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