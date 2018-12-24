Отстояла очередь. Кейт Миддлтон отправилась за подарками в дисконтный магазин

Герцогиня набрала полную тележку картин, детских книг и принадлежностей для рисования.

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин удивила покупателей и сотрудников дисконтного магазина The Range, куда отправилась за подарками к Рождеству. Об этом сообщает The Sun.

Компанию ей составили её старшие дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Отмечается, что Кейт набрала полную тележку картин, детских книг и принадлежностей для рисования, а затем встала в общую очередь к кассам.

— Мне пришлось дважды посмотреть, чтобы убедиться, что это она. Никогда бы не подумала, что встречу членов королевской семьи на шопинге в этом магазине, — рассказала одна из покупательниц.

По её словам, на просьбу о селфи герцогиня очень вежливо ответила отказом, отметив, что всего лишь пришла на рождественский шопинг. Телохранители держали дистанцию, поэтому Кейт с детьми выглядели как любая другая семья, пришедшая в магазин за подарками к Рождеству.